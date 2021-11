Deux Rivières Deux Rivières Deux Rivières, Yonne Il était une fois… Contes au Donjon de Cravant Deux Rivières Deux Rivières Catégories d’évènement: Deux Rivières

2021-11-17 – 2021-11-17

2021-11-17 – 2021-11-17
EUR 8 8
Colette Béchet vous invite à une lecture de contes au Donjon de Cravant, les mercredis et samedis à 11h, du 17 novembre au 29 décembre. Inscription obligatoire. Infos au 06 68 38 02 12.
https://www.billetweb.fr/search.php?language=fr&search=deux%20rivi%C3%A8res&location=FR-X1

