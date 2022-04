IL ETAIT UNE FOIS Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

IL ETAIT UNE FOIS Biarritz, 30 avril 2022, Biarritz.

2022-04-30 Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Par Young Summer.

Après le grand succès de notre dernier spectacle « Le Music-Hall », réalisé avant le premier confinement, Young Summer est fier de vous présenter son tout nouveau spectacle « Il était une fois ».

Celui-ci retracera une belle histoire de deux jeunes amoureux : plusieurs tableaux ont été créés notamment celui de la cérémonie du mariage. Attention, vous serez nos invités ! Par Young Summer.

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

