Il était une fois… au petit conservatoire de Mireille

2022-06-08 20:30:00 – 2022-06-08

C’est autour d’un piano, avec des anecdotes, des archives, et en chansons, que 2 anciens élèves de la région (Pierre ABEBERRY et Georges BARON), racontent et chantent MIREILLE. Ils nous font découvrir les coulisses de l’émission de TV culte du Petit Conservatoire ( qui a permis de révéler des artistes comme Françoise HARDY, Yves DUTEILH et bien d’autres) autour de la personnalité malicieuse et piquante de Mireille. L’occasion aussi de redécouvrir son répertoire d’interprète compositrice qui a révolutionné la chanson française, en introduisant le swing sur des musiques légères au charme indéfinissable. Deux parcours de vie pour évoquer la découverte du milieu artistique professionnel, comme une véritable aventure.

Une manière de revenir avec légèreté et tendresse sur une page majeure de la chanson française.

