Il Etait Une Fois … PELOUSSE PARADISE, 1 mars 2023, ALES.

Il Etait Une Fois … PELOUSSE PARADISE. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 15:00 (2023-03-01 au ). Tarif : 13.75 à 13.75 euros.

Il était une fois… une jeune fille gentille, joyeuse et maladroite qui se prénommait Cendrillette. Elle se rendit dans la forêt pour cueillir des champignons pour sa Grand-Mémé. Chemin faisant, elle croisa des personnages bizarres : un Loup trouillard aussi terrifiant qu’un chaton, un Roi philosophe et bienveillant, une Fée relookeuse hystérique et extravertie au goût douteux, un messager du château amnésique, un magicien un peu spécial… D’étranges rencontres qui la conduisent tout droit au Bal, au Bal masqué… ohé, ohé !

PELOUSSE PARADISE ALES 3 rue Josue Louche Gard

