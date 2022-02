Il était une fois à Eysines, un château et un marais Château Lescombes Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Château Lescombes, le samedi 21 mai à 14:30

Constructions et matériaux, métiers, outils et plantes cultivées sont au programme. Cette visite en partenariat avec l’association Connaissance d’Eysines inclut un accès au pigeonnier et à la cabane du maraîcher dans le marais. **NB : le déplacement entre le château Lescombes et le marais se fait individuellement à vélo ou en voiture.**

Sur inscription

Rendez-vous dans le parc du château Lescombes pour une visite sensorielle à la découverte de la vie d’autrefois. Château Lescombes 198 avenue du Taillan-Médoc 33320 Eysines Eysines Gironde

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T16:30:00

