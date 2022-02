Il était une fois à Blanquefort, un jardin remarquable Parc Majolan, 7 mai 2022, Blanquefort.

Il était une fois à Blanquefort, un jardin remarquable

Parc Majolan, le samedi 7 mai à 14:30

Le parc et son lac aménagés à la fin du XIXème siècle, ont été mis en scène par une série de constructions et de décors. Au fil de la promenade, petits et grands découvrent des vestiges du Moyen Age, des grottes et des canyons, des mosaïques de galets : observations, devinettes et histoires animent la promenade.

Sur inscription

Observations, devinettes et histoires animent la balade.

Parc Majolan Avenue du Général de Gaulle, 33290 Blanquefort Blanquefort Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T16:00:00