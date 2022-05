Il était une feuille Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Il était une feuille Loches, 4 juin 2022, Loches. Il était une feuille Loches

2022-06-04 20:00:00 – 2022-06-04 21:00:00

Loches Indre-et-Loire Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste, des contes fantastiques au beau milieu des chênes, sur un tapis de feuilles, de mousses ou de fougères. C’est ce que nous vous proposons de vivre avec ce spectacle de la compagnie Quart de Soupir. theatre.du.rossignolet@hotmail.fr +33 6 36 57 66 14 quart de soupir

Loches

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Il était une feuille Loches 2022-06-04 was last modified: by Il était une feuille Loches Loches 4 juin 2022 Indre-et-Loire Loches

Loches Indre-et-Loire