Il était une feuille Ferrière-sur-Beaulieu, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ferrière-sur-Beaulieu.

Il était une feuille 2021-07-03 – 2021-07-03

Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire Ferrière-sur-Beaulieu

Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste, des contes fantastiques au beau milieu des chênes, sur un tapis de feuilles, de mousses et de fougères. C’est ce que nous vous proposons de vivre avec ce nouveau spectacle musical de la compagnie Quart de Soupir.

Au cœur de la forêt de Loches, près de la fontaine d’orfonds, laissez-vous charmer par les histoires de Desnos, Gougaud et bien d’autres. Ces contes et ces poèmes choisis vous feront voyager dans pays arides, le long d’une feuille, sous une écorce, ou bien encore dans des forêts magiques. La force des mots et des musiques invitent à la contemplation, à la rêverie tout en interrogeant nos peurs et notre humanité.

ciequartdesoupir@gmail.com +33 6 36 57 66 14 https://ciequartdesoupir.com/

