Il était une feuille Chédigny, 9 juillet 2022, Chédigny.

Il était une feuille Chédigny

2022-07-09 18:00:00 – 2022-07-09 19:00:00

Chédigny Indre-et-Loire Chédigny

10 EUR 10 10 Imaginez…Une violoncelliste, un pianiste, un jardin. C’est ce que nous vous proposons de vivre avec le spectacle musical de la compagnie Quart de Soupir. Laissez-vous charmer par les histoires de Desnos, Gougaud et bien d’autres. La force des mots et des musiques invitent à la contemplation, à la rêverie tout en interrogeant nos peurs et notre humanité.

Imaginez…Une violoncelliste, un pianiste, un jardin. C’est ce que nous vous proposons de vivre avec le spectacle musical de la compagnie Quart de Soupir. Laissez-vous charmer par les histoires de Desnos, Gougaud et bien d’autres.

laurfau@outlook.com +33 6 70 00 07 78 http://www.chedigny.fr/

Imaginez…Une violoncelliste, un pianiste, un jardin. C’est ce que nous vous proposons de vivre avec le spectacle musical de la compagnie Quart de Soupir. Laissez-vous charmer par les histoires de Desnos, Gougaud et bien d’autres. La force des mots et des musiques invitent à la contemplation, à la rêverie tout en interrogeant nos peurs et notre humanité.

L.Fauvel

Chédigny

dernière mise à jour : 2022-04-09 par