Il était un jour, il était une nuit… Saint-Savournin Saint-Savournin Saint-Savournin Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Savournin

Il était un jour, il était une nuit… Saint-Savournin, 17 décembre 2022, Saint-Savournin Saint-Savournin. Il était un jour, il était une nuit… 33 avenue Pierre Dubois de Jancigny Médiathèque de Saint-Savournin (Pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne) Saint-Savournin Bouches-du-Rhône Médiathèque de Saint-Savournin (Pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne) 33 avenue Pierre Dubois de Jancigny

2022-12-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-17 22:30:00 22:30:00

Médiathèque de Saint-Savournin (Pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne) 33 avenue Pierre Dubois de Jancigny

Saint-Savournin

Bouches-du-Rhône Saint-Savournin L’activité idéale pour rentrer dans la magie de Noël, grands et petits ensemble : une soirée de contes comme autrefois, mais avec toute la modernité des histoires des conteurs. Vous pouvez rester tout le temps, partir quand vous le voulez, nous rejoindre quand vous le voulez aussi. Vous pouvez inviter des amis, des cousins de passage… Des contes pour tous les âges par la Compagnie Les racines du vent (conteurs et musicien) +33 4 42 72 43 06 Médiathèque de Saint-Savournin (Pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne) 33 avenue Pierre Dubois de Jancigny Saint-Savournin

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Savournin Autres Lieu Saint-Savournin Adresse Saint-Savournin Bouches-du-Rhône Médiathèque de Saint-Savournin (Pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne) 33 avenue Pierre Dubois de Jancigny Ville Saint-Savournin Saint-Savournin lieuville Médiathèque de Saint-Savournin (Pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne) 33 avenue Pierre Dubois de Jancigny Saint-Savournin Departement Bouches-du-Rhône

Il était un jour, il était une nuit… Saint-Savournin 2022-12-17 was last modified: by Il était un jour, il était une nuit… Saint-Savournin Saint-Savournin 17 décembre 2022 33 avenue Pierre Dubois de Jancigny Médiathèque de Saint-Savournin (Pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne) Saint-Savournin Bouches-du-Rhône Saint-Savournin Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Saint-Savournin

Saint-Savournin Saint-Savournin Bouches-du-Rhône