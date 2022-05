IL ÉTAIT UN ÉTÉ, UNE MARMOTTE ET TOI … CHALET BECHARD, 11 juillet 2022, Morillon.

IL ÉTAIT UN ÉTÉ, UNE MARMOTTE ET TOI …

du lundi 11 juillet au mardi 16 août à CHALET BECHARD

Proche de Samoëns, le chalet Béchard accueille dans d’excellentes conditions des enfants et des préadolescents. Bien aménagé, le centre offre des salles de restaurant panoramiques, une salle de spectacle, une bibliothèque, des chambres de 4 lits, une salle d’activités pour chaque groupe… Tout autour du chalet, on trouve une aire de jeux, un tipi, un coin trappeur, un potager pédagogique, une yourte dans la forêt, un espace aménagé pour le barbecue et une grande forêt. A DECOUVRIR : Baignade en lac – villages des chèvres des Lindarets – lac de Montriond – Ferme pédagogique – Randonnée – Nuit en refuge – Bivouac…. Et + encore : Escalade, VTT… On peut pratiquer différentes activités en toute sécurité : les petites randonnées sont propices à la découverte des magnifiques paysages montagnards en compagnie de marmottes et chamois. A proximité du chalet, la forêt permet cabanes et jeux de pistes. Le tipi nous invite à voyager voir à y dormir une nuit et le barbecue reste l’occasion de se rassembler autour de grillades et de bananes au chocolat. Le chalet Béchard est une grande maison perchée dans la montagne. La marmotte t’accueille dans d’excellentes conditions : salles de restaurant panoramiques, salle de spectacle, bibliothèque, salle consacré aux 5-6 ans, chambres de 2 lits.

SUR INSCRIPTION

CHALET BECHARD 276 ROUTE DU MAS DEVANT 74440 MORILLON Morillon Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T07:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T07:00:00;2022-08-01T07:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T00:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T18:00:00