Il était un arbre Le Repère Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

Il était un arbre Le Repère Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Trouver une empreinte, suivre une piste, et parfois s’amuser, avoir peur, marcher dans les traces de l’autre et cheminer. C’est le thème de ce spectacle proposé par la Cie La Rivière qui marche.

Il était un arbre est un spectacle sensible, où il est question de parcours, de refuge, d’entraide. Se transformer comme l’arbre au fil des saisons, grandir, être plus fort grâce à l’autre, survivre et s’émerveiller.



De 3 à 6 ans.



Mise en scène Suzanne Cloutier

Avec Caroline Chaudré (danseuse et comédienne) et Vivien Trelcat (musicien).



Spectacle co-produit par la Ville d’Aix en Provence. .

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Le Repère 37 boulevard aristide Briand

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur biennale@mairie-aixenprovence.fr

