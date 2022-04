Il était des voix #5 – Questionner ses privilèges La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Il était des voix #5 – Questionner ses privilèges La Gaîté Lyrique, 4 mai 2022, Paris. Le mercredi 04 mai 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit sous condition

Le 4 mai, le cinquième épisode du podcast “Il était des voix” est enregistré à la Gaîté Lyrique. Le débat sur les violences policières en France a remis sur le devant de la scène l’expression « privilège blanc » : dès lors qu’il y a des discriminations raciales envers des populations, d’autres personnes, qui ne sont pas les cibles du racisme, se trouvent favorisées dans les hiérarchies sociales. Mais si ce terme est polémique, il est aussi très peu connu du grand public. Tandis que certaines personnes racisées apprennent à leurs enfants, dès leur plus jeune âge, à se protéger des discriminations, les personnes blanches ignorent souvent tout de leur couleur de peau. C’est le privilège de l’ignorance, un des premiers d’une longue liste dont elles ne réalisent pas l’existence. Au-delà d’une conscientisation à titre individuel, l’enjeu, résume Kouatar Harchi dans la revue Ballast, est surtout de se mobiliser collectivement pour dénoncer un système discriminant de hiérarchisation quel qu’il soit. En présence de : Grace Ly, co-autrice de Kiffe ta race (Binge, 2022) Estelle Depris, autrice du podcast Sans blanc de rien (2019) Kaoutar Harchi, chercheuse, sociologue et écrivaine, autrice de Comme nous existons (Actes Sud, 2021) Il était des voix #5 – Questionner ses privilèges Dans le cadre du Paris Podcast Festival enregistrement le 04.05.22 à 19h. Diffusion le diffusion le 18.05.22 sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer, et [Plein Écran]. La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/questionner-ses-privileges https://fb.me/e/3wFZNmny5 https://fb.me/e/3wFZNmny5

Il était des voix #5 – Questionner ses privilèges

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Gaîté Lyrique Adresse 3 bis Rue Papin Ville Paris lieuville La Gaîté Lyrique Paris Departement Paris

La Gaîté Lyrique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Il était des voix #5 – Questionner ses privilèges La Gaîté Lyrique 2022-05-04 was last modified: by Il était des voix #5 – Questionner ses privilèges La Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique 4 mai 2022 La Gaîté lyrique Paris Paris

Paris Paris