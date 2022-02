IL ÉTAIT DES FOIS Le Rize, 30 avril 2022, Villeurbanne.

IL ÉTAIT DES FOIS

Le Rize, le samedi 30 avril à 16:00

Atelier lecture intergénérationnel Il était des contes que toutes et tous connaissent… et d’autres moins. Adultes, enfants et gobelins, c’est l’occasion de vous replonger dans leurs univers merveilleux ! Ce moment intergénérationnel nous rassemblera autour de lectures, de jeux et d’un atelier d’écriture collectif, pour mieux se retrouver tous ensemble à hauteur de l’enfant que nous sommes ou que nous étions, en s’amusant ! Durée 1 heure 30 min En famille, à partir de 7 ans Réservation en ligne

Il était des contes que toutes et tous connaissent… et d’autres moins. Adultes, enfants et gobelins, c’est l’occasion de vous replonger dans leurs univers merveilleux !

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T16:00:00 2022-04-30T17:30:00