Il est temps à nouveau – Hop Compagnie Théâtre Francine Vasse, 2 mars 2022, Nantes.

2022-03-02

Horaire : 20:00 21:20

Gratuit : non Normal 10€ – Soutien 15€ – Réduit 5€ Billetterie : billetterie.leslaboratoiresvivants.com

Portée par des interprètes de générations différentes, cette création est un récit humaniste construit à partir de discours et de textes ayant marqué les époques. Pour la mise en scène, Paule Groleau et Patrick Sueur font le choix d’auteurs, d’écrivains, de femmes et d’hommes politiques d’hier et d’aujourd’hui et réaffirment que les luttes et les combats à mener sont les mêmes et qu’il est temps à nouveau… Mettre en scène également la question de “l’autre” à travers les textes de Laurent Gaudé et en prenant appui sur son récit européen “Nous L’Europe banquet des peuples”. À la fois théâtral et chorégraphique, choral et fait de prises de paroles individuelles, ce spectacle est une fresque théâtrale et politique. Tout public, à partir de 15 ans

