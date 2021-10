Il est temps à nouveau · Hop Cie Le Théâtre, 14 octobre 2021, Laval.

Il est temps à nouveau · Hop Cie

Le Théâtre, le jeudi 14 octobre à 20:30

C’est une sélection de textes de toutes époques, en particulier des extraits de discours, qui a formé l’ossature de cette fresque chorale, historique et politique. Leur point commun, de Hugo à Malcom X, de Camus à Gisèle Halimi : faire émerger des résonances avec notre époque, y trouver des échos dans les combats à mener, ceux d’aujourd’hui et de demain. Derrière ces mots, les voix et les corps d’une polyphonie qui a pour singularité de mêler trois comédiens professionnels à deux jeunes lycéens issus de classe théâtre. Une danseuse, un musicien aux platines (DJ Slade) et un graffeur de street art complètent le groupe pour inventer ensemble, par le jeu et le geste chorégraphique, un récit humaniste contemporain.

15€ · 10€ · 6€

De grandes plumes trempées à l’encre de l’Histoire pour une proposition polyphonique mêlant théâtre, chorégraphie et musique.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



