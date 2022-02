Il est impossible d’être jeune et tout à fait sage Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône A l’occasion de la sortie de son livre Tombeau du jeune Monsieur de Cinq-Mars, aux éditions Arléa (Mars 2021), Olivier Baumont va évoquer dans cette conférence

la figure d’Henri d’Effiat de Cinq-Mars (1620-1642), dernier favori de Louis XIII, décapité à 22 ans pour avoir conspiré contre Richelieu.



Personnage touchant et romanesque, charmeur et charmant, ayant été engagé

dans une grande Histoire à laquelle il n’était pas préparé, Cinq-Mars a inspiré nombre d’artistes depuis le XVIIe siècle. Si l’on connaît bien le roman Cinq-Mars d’Alfred de Vigny publié au XIXe siècle, on est sans doute moins familiarisé avec les poèmes, les peintures et les musiques qui lui ont rendu hommage sa vie durant, ainsi qu’avec le magnifique Lamento en sa mémoire « Su’l Rodano severo » de la compositrice Barbara Strozzi, composé neuf ans après la mort du jeune homme. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement

