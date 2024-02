IL EST FOLLE 2 MOIS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, mercredi 21 août 2024.

Marie et Gaby partagent le même appartement, en tout bien tout honneur. Forcément puisque l’un est homo déjanté et l’autre terriblement coincée. Mais un imprévu de taille va venir troubler ce couple atypique. Le jour où tout bascule… La comédie gayfriendly, mais pas que… Avec Bruno Gallisa et Delphine Pradeilles

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-08-21 à 20:30

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17