Il a la côte Devos ! Longuenée-en-Anjou, mercredi 12 juin 2024.

Il a la côte Devos ! Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

On dirait qu’il sort d’un film de Fellini. Avec son costume bleu ciel, son ventre rond, sa tête en forme de poire, il est un des grands clowns du XXe siècle. Jongleur de mots, il n’avait pas son pareil pour embobiner son public tour à tour saisi par le rire et l’émotion car il jouait aussi de la corde sensible avec son violon, son piston, son bandonéon. Mais Devos c’est par-dessus tout

un humour qui passe par un amour dévorant des mots. Mieux que personne, il a su parler pour ne rien dire et, à partir de situations vécues par un simple quidam, créer un monde où plus rien ne tient en place. Dans la lignée de l’hommage rendu à Pierre Desproges en 2018, Daniel Benoin a voulu célébrer le centenaire de la naissance de Raymond Devos en pêchant dans l’oeuvre immense quelques-unes de ses perles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 21:30:00

fin : 2024-06-12

Château du Plessis-Macé

Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@anjou-theatre.fr

L’événement Il a la côte Devos ! Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2024-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire