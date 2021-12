Paris Bibliothèque Buffon Paris “Il a jamais tué personne, mon papa” de Jean-Louis Fournier Bibliothèque Buffon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Adaptation à haute voix par Christophe de Mareuil, comédien. “Voilà vingt ans que ce petit livre de Jean-Louis Fournier me suit. Je le relis régulièrement avec le projet d’en faire un seul en scène depuis le début. L’auteur a eu la gentillesse à l’époque de m’autoriser à travailler sur son texte. J’en ai donc achevé l’adaptation théâtrale pour un seul acteur.” Le narrateur décrit la relation de son père avec sa famille par de courtes anecdotes. Ce père est médecin dans une ville du nord de la France. Il est apprécié de ses patients mais est aussi la risée de ses concitoyens car il termine chacune de ses journées avec ses « amis » dans un bar. Il est intrinsèquement un bon père de famille mais sa femme et ses enfants craignent son retour, le soir, se demandant quel sera son comportement après les nombreux verres qu’il aura bus. Adaptation à haute voix par Christophe de Mareuil, comédien, du livreIl a jamais tué personne, mon papa de Jean-Louis Fournier. Bibliothèque Buffon 15 bis rue Buffon 75005 Paris Paris Quartier du Jardin des Plantes

