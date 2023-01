Il a beaucoup souffert – Melissa Zehner – Cie Si Sensible / Théâtre Guingamp Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Il a beaucoup souffert – Melissa Zehner – Cie Si Sensible / Théâtre Guingamp, 7 février 2023, Guingamp . Il a beaucoup souffert – Melissa Zehner – Cie Si Sensible / Théâtre 1 Place du Champ-au-Roy Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy

2023-02-07 20:00:00 – 2023-02-07 21:00:00

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp

Côtes-d’Armor Dans cette nouvelle création de la cie Si Sensible, un petit garçon de 10 ans, baptisé Lucifer à l’école, est martyrisé par sa classe et surtout par son ancien meilleur ami : Gabriel. Humiliations, moqueries… tous les coups sont permis. Quant à la maîtresse, elle est davantage préoccupée par son reflet dans l’eau que par ce qu’il se passe dans sa classe. Lucifer prend le parti d’observer son bourreau à la loupe pour mieux comprendre l’origine de cette situation. Et si l’oppresseur était autant en souffrance que l’oppressé ? Des questions graves abordées avec un sens aigu de la légèreté et de l’espoir qui donnent envie de croire à des lendemains plus beaux. Texte Antonio Carmona/ mise en scène Mélissa Zehner/ avec Rémi Faure, Léa Menahem, Maurin Ollès, Lucile Tèche. Tout public, dès 8 ans. service.culturel@ville-guingamp.com +33 2 96 40 64 45 https://www.villeguingamp.bzh/ Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Guingamp Adresse Guingamp Côtes-d'Armor Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Ville Guingamp lieuville Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Departement Côtes-d'Armor

Guingamp Guingamp Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/

Il a beaucoup souffert – Melissa Zehner – Cie Si Sensible / Théâtre Guingamp 2023-02-07 was last modified: by Il a beaucoup souffert – Melissa Zehner – Cie Si Sensible / Théâtre Guingamp Guingamp 7 février 2023 1 Place du Champ-au-Roy Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Guingamp

Guingamp Côtes-d'Armor