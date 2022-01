Il a beaucoup souffert Lucifer Marseille 2e Arrondissement, 17 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Il a beaucoup souffert Lucifer Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

2022-05-17 – 2022-05-19 Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La metteuse en scène Mélissa Zehner et l’auteur Antonio Carmona, cofondateur·trice·s de la compagnie jeune public Si Sensible, adressent à la jeunesse une pièce étonnante, drôle et poétique sur le harcèlement à l’école.



Lucifer 10 ans n’est pas le diable. Lucifer est un petit garçon, Sans Ami Fixe et fils de personne. À l’école, il vit l’enfer, martyrisé par ses camarades et surtout par son ancien meilleur ami Gabriel, sous l’indifférence de Madame Mademoiselle sa maîtresse, trop préoccupée par son propre reflet.



Dans cette salle de classe minimaliste, composée de deux tables et de deux chaises, les quatre comédien·ne·s portent avec force ce texte déroutant et nous font passer du rire aux larmes en un instant. Malgré la gravité de son propos, Il a beaucoup souffert Lucifer nous incite, avec toute la légèreté des enfants, à aller au-delà des apparences. Car, après tout, c’est peut-être Gabriel qui va mal ?



