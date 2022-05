Ikusi Mikusi

Ikusi Mikusi, 7 octobre 2022, . Ikusi Mikusi

2022-10-07 10:00:00 – 2022-10-07 19:00:00 La journée des écoles : 1000 élèves du Pays Basque sont attendus pour assister à des expositions et participer à des ateliers en langue basque. La journée des écoles : 1000 élèves du Pays Basque sont attendus pour assister à des expositions et participer à des ateliers en langue basque. La journée des écoles : 1000 élèves du Pays Basque sont attendus pour assister à des expositions et participer à des ateliers en langue basque. dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville