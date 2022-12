Ikus : Danse contemporaine Arcangues Arcangues Arcangues Catégories d’évènement: Arcangues

2022-12-17 20:00:00 – 2022-12-17 23:30:00

Théâtre de la Nature Le Bourg

Arcangues

Pyrénées-Atlantiques Arcangues 16 16 EUR 20 h : Première partie, Dust par Karine Hargous suivi du spectacle Ikus par Alaia Taldea.

Soirée en faveur du Téléthon.

Théâtre de la Nature Le Bourg Arcangues

