Ikigai – L’Ecole du Samedi intervient avec des élèves de CM2 pour leur parler de journalisme Cap Sciences, 12 février 2022, Bordeaux.

Ikigai – L’Ecole du Samedi intervient avec des élèves de CM2 pour leur parler de journalisme

du samedi 12 février au samedi 19 février à Cap Sciences

C’est le journalisme qui sera le thème de ces matinées du 12 et 19 mars à Cap Sciences. L’association Ikigai – L’Ecole du Samedi organise une entrevue pour les Ateliers de l’Avenir entre des élèves de CM2 et des journalistes confirmés. Venant de la radio, la télévision, le journal papier et autres, ces professionnels auront la mission de faire découvrir les métiers de l’information aux plus jeunes pour pourquoi pas créer des vocations.

Inscriptions pour les professionnels du journalisme sur contact@lecoledusamedi.fr

Le 12 et 19 mars prochain à Cap Sciences, des intervenants journalistes de tout médias et formats différents viendront faire découvrir le journalisme à des élèves de CM2.

Cap Sciences 20 quai de Bacalan 33100 Bordeaux Bordeaux Chartrons Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T08:00:00 2022-02-12T12:00:00;2022-02-19T08:00:00 2022-02-19T12:00:00