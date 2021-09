Ascain Ascain Ascain, Pyrénées-Atlantiques Iki Mihi Klik Ascain Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Ascain Pyrénées-Atlantiques 13 EUR Deux techniciens apparaissent sur scène pour monter le décor du spectacle à venir mais chaque objet placé, chaque élément installé leur rappelle une histoire. D’un conte à l’autre, le décor prend forme et les deux techniciens nous font voyager dans un monde fantastique. Mais chut ! Les artistes sont là ! Laissons-leur la scène !

Bi dekore muntatzaile taula gainerat agertzen dira. Etortzekoak diren artistentzat oholtza apailatzen dute, bainan egiten duten ekintza bakoitzak edo ateratzen duten objektu bakoitzak ipuin bat oroitarazten die. Batetik bestera, ipuinak jin ipuinak joan, dekoreak forma hartu arau bi teknikariek irudimenezko mundu batean bidaiarazten gaituzte. Bainan ixo ! Lekua utz dezagun ; artistak hor dira ! Deux techniciens apparaissent sur scène pour monter le décor du spectacle à venir mais chaque objet placé, chaque élément installé leur rappelle une histoire. D’un conte à l’autre, le décor prend forme et les deux techniciens nous font voyager dans un monde fantastique. Mais chut ! Les artistes sont là ! Laissons-leur la scène !

