Iker Piris featuring Nirek Mokar LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 11 mars 2023, PARIS.

Iker Piris featuring Nirek Mokar LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 21:00 (2023-03-09 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Iker Piris est un chanteur et guitariste de Blues et rock espagnol formé au conservatoire de Musique Basque Musikene. Fort de son expérience musicale, le projet » Iker Piris and his Dual Electras » naît en 2019. Accompagné d’une section rythmique française bien connue, Abdel B.Bop à la contrebasse et Andy Martin à la batterie, ils enregistrent en 2019 l’album » Electra » aux côtés de nombreux invités tels Nico Wayne Toussaint et l’harmoniciste Greg Izor. Considéré comme l’un des meilleurs albums blues de l’année, nos trois compères rendent hommage au genre dans un univers musical électrique pour nous prouver une fois de plus que le blues reste bel et bien vivant à travers l’Europe.Dynamique, rétro, original et salué par la critique, » Iker Piris & his Dual Electras » nous entraîne dans un melting-pot de talents que nos amoureux du blues auront assurément plaisir à découvrir sur scène. Il sera accompagné par Nirek Mokar.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

