Iker Piris en live Dax, 18 février 2022, Dax.

Iker Piris en live Phileas Fogg Café 23, cours du Maréchal Foch Dax

2022-02-18 21:30:00 – 2022-02-18 Phileas Fogg Café 23, cours du Maréchal Foch

Dax Landes

Iker est tombé amoureux du Blues à 14 ans et il est resté collé depuis.

Il a partagé la scène avec les plus grands et a sorti son album acoustique en 2015 “Heartbreackin men” puis en 2019 son album « Solo »

C’est en trio qu’il vient partager sa passion du Blues sur la scène du Phileas Fogg Café.

+33 5 58 90 87 80

