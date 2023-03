Ikebana kinÉ – des fleurs, des gestes des mondes – atelier 1 Salle Municipale et Dojo Montbrun-les-Bains Catégories d’Évènement: Drôme

Ikebana kinÉ – des fleurs, des gestes des mondes – atelier 1
Salle Municipale et Dojo, 15 mars 2023, Montbrun-les-Bains

2023-03-15 10:00:00 – 2023-03-15 17:00:00

Salle Municipale et Dojo
Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains

EUR 80

ATELIERS ET PERFORMANCE

Jean-Paul Thibeau et Hélène Marcelle vous invitent à expérimenter l’art de composer. Composer l’instant, la présence et le déplacement à partir de la composition florale et du mouvement. helenemarcelle@gmail.com +33 7 54 36 91 53 Salle Municipale et Dojo 75 L’Autin Montbrun-les-Bains

