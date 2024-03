Ikebana au jardin: quand les légumes s’invitent dans nos bouquets… Atelier d’Ikebana Pressins, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fantaisies Potagères

Quand les légumes se font fleurs

Fenouil, carotte, poireau…les délices de nos papilles peuvent aussi enchanter nos yeux. L’association Ikebana Pressins vous invite à découvrir l’aspect décoratif des plus ordinaires légumes et aromatiques de nos jardins. Laissez-vous étonner par une exposition d’ikébana originale dans notre atelier, composer votre propre bouquet.

Exposition : visite libre de 11h à 17h samedi 1er et dimanche 2 juin 2024.

Atelier compostion d’un bouquet samedi et dimanche à 14h.

Atelier d’Ikebana 3520 Route du Village 38480 Pressins Pressins 38480 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 34 58 52 http://monikebana.fr Depuis 2012, Monique propose des cours d’ikebana, art floral japonais, dans son atelier de Pressins et mets à contribution son vaste jardin. Avec ses élèves, elle vous invite à découvrir l’ikebana à travers une exposition et des démonstrations. Parking possible sur place

©Monique Faure