IKEBANA – ART FLORAL JAPONAIS AUX JARDINS DES RENAUDIES, 9 mai 2021-9 mai 2021, Colombiers-du-Plessis.

IKEBANA – ART FLORAL JAPONAIS AUX JARDINS DES RENAUDIES 2021-05-09 10:00:00 – 2021-05-09 18:00:00 Les Mézerais Les Jardins des Renaudies

Colombiers-du-Plessis Mayenne Colombiers-du-Plessis

EUR Marcel VRIGNAUD, grand maître Ikebana européen, formé au Japon, nous fait le plaisir de ses créations uniques. En utilisant les végétaux et fleurs des Jardins, il commente ses compositions et donne ses conseils pour comprendre les fondamentaux de l’art floral japonais.

Deux démonstrations publiques dans l’après-midi.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, des cours pour débutants vous seront proposés pour 40€ avec Jean-Pierre VIGNOLLES, un de ses élèves enseignant lui-même l’Ikebana. Ces cours uniquement sur réservation se dérouleront de 10h00 à 12h00.

Démonstrations et initiation à l’art floral Ikebana

contact@jardinsdesrenaudies.fr +33 2 43 08 02 08 http://www.jardinsdesrenaudies.fr/

Démonstrations et initiation à l’art floral Ikebana

Marcel VRIGNAUD, grand maître Ikebana européen, formé au Japon, nous fait le plaisir de ses créations uniques. En utilisant les végétaux et fleurs des Jardins, il commente ses compositions et donne ses conseils pour comprendre les fondamentaux de l’art floral japonais.

Deux démonstrations publiques dans l’après-midi.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, des cours pour débutants vous seront proposés pour 40€ avec Jean-Pierre VIGNOLLES, un de ses élèves enseignant lui-même l’Ikebana. Ces cours uniquement sur réservation se dérouleront de 10h00 à 12h00.