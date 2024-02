IKEA+ : 4 jours consacrés à l’art, à la musique et aux échanges IKEA+ Paris, jeudi 29 février 2024.

Du jeudi 29 février 2024 au dimanche 03 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

IKEA+ est un évènement riche en créativité qui réunira à Paris une foule d’artistes et de musiciens de renommée internationale. L’évènement se déroulera du 29 février au 3 mars, 28 rue de Lappe, près de la place de la Bastille.

IKEA + Rinse

IKEA s’est associé à Rinse pour créer la programmation musicale :

Naomswell, Undercover: Alyas & Armel Bizzman, Vacra (direct), Rebequita, Poté, Didi Han b2b Cezaire, Kiddy Smile Mad Rey, Andy4000, Djibril Cissé aka Tcheba, Tysha Cee, Cheetah, Kokoprisci, Carla Genus, Anaco, GЯEG b2b Low Jack, Doline, Cyrus Goberville, Bambi, Toma Kami, NSDOS (direct), Olympe4000, Fiona, Miley Serious, Anetha, Kiala, Hadj Sameer, Blokys, Mystique, Izzy Lindqwister, Chassol (direct)

IKEA + Annie Leibovitz

Explorez les réalités de la vie à la maison dans le monde entier, à travers l’objectif de la célèbre photographe américaine Annie Leibovitz. 25 foyers, 7 pays, une photographe iconique.

Découvrez 10 ans de témoignages dans notre rapport Life at Home*. Découvrez comment nous changeons la vie du plus grand nombre, au quatre coins du monde.

IKEA + Le Mentorat

Le Mentorat fait partie du programme « Artistes en résidence » proposé par IKEA et dont la première invitée est Annie Leibovitz.

Six jeunes photographes, sélectionnés dans le monde entier, ont photographié la vie à la maison telle qu’ils la voyaient, produisant ainsi une série de photographies puissantes, à découvrir sans attendre.

IKEA + Casa93

Casa93 est un organisme proposant des formations dans le domaine de la mode. Son but est d’identifier, de former et de faciliter l’insertion de jeunes talents à l’industrie de la mode. Le nom Casa93 est un clin d’œil au code postal du quartier de Seine-Saint-Denis où est localisée l’association.

Découvrir le programme

Les concerts et débats sont gratuits et accessibles à tous, sans inscription. L’atelier est sur inscription. Cliquez sur le lien dans le programme, ci-dessous, pour vous inscrire.

Jeudi 29/02

Radio

10:00 Rebequita

13:00 Poté

15:00 Didi Han b2b Cezaire

Discussion créative IKEA

10:00 Atelier – IKEA Family

12:00 Découvrir Raw Color

Fondateurs de Raw Color : Daniera ter Haar & Christoph Brach

DJ sets*

17:00 Kiddy Smile

18:30 Andy4000 b2b Mad Rey

20:30 Djibril Cissé aka Tcheba

Vendredi 01/03

Radio

10:00 Tysha Cee

12:00 Cheetah

15:00 Kokoprisci

Discussion créative IKEA

14:00 Découvrir l’éducation creative

Mentor chez Casa 93 : Blanche Cottin & créatif chez IKEA : Lorenzo Meazza

DJ sets*

17:00 Carla Genus

18:30 Miley Serious

20:00 GЯEG b2b Low Jack

Samedi 02/03

Radio

10:00 Doline

12:00 Cyrus Goberville

13:00 Bambi

15:00 Toma Kami

Discussion créative IKEA

14:00 Découvrir les designers

IKEA Fondatrice de 1 Granary : Olya Kuryshchuk, fondatrice de Casa93 : Nadine Gonzalez & directrice de la communication et du numérique pour CPH FW : Isabella Rose

DJ sets

17:00 Anaco

18:15 Olympe4000

19:30 NSDOS (direct)

20:30 Fiona

21:45 Anetha

Dimanche 03/03

Radio

10:00 Kiala Ogawa

11:30 Bé

13:00 Blokys

15:00 Mystique

Discussion créative IKEA

14:00 Découvrir les designers

IKEA Designers IKEA : Ida Pettersson Preutz & Henrik Preutz

DJ sets*

16:00 Hadj Sameer

17:00 Chassol (direct)

IKEA+ 28, rue de Lappe 75011

Contact : https://www.ikea.com/fr/fr/campaigns/paris-fashion-week-pub6d497f20

