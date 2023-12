Spectacle de marionnettes Ikastola Alos-Sibas-Abense Catégories d’Évènement: Alos-Sibas-Abense

Pyrénées-Atlantiques Spectacle de marionnettes Ikastola Alos-Sibas-Abense, 20 décembre 2023, Alos-Sibas-Abense. Alos-Sibas-Abense Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:00:00

fin : 2023-12-20 La compagnie Pas Sage vient présenter son spectacle « Petit hibou ».

Ce spectacle est proposé en partenariat avec le centre de loisirs de la CAPB.

Les places étant limitées, il est obligatoire de s’inscrire.

Pour tout public..

Ikastola

Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Code postal 64470 Lieu Ikastola Adresse Ikastola Ville Alos-Sibas-Abense Departement Pyrénées-Atlantiques

