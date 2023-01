Jeudi de la recherche de Sophie Kazamias, IJClab IJCLab Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay

Jeudi de la recherche de Sophie Kazamias, IJClab IJCLab, 9 février 2023, Orsay. Jeudi de la recherche de Sophie Kazamias, IJClab Jeudi 9 février, 18h00 IJCLab La lumière intense et ses applications IJCLab Bâtiment 200 – Orsay Le Guichet Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.ville-gif.fr/8-10565/agenda/fiche/jeudi-de-la-recherche-la-lumiere-intense-et-ses-applications.htm »}] La lumière intense et ses applications Sophie Kazamias IJClab, Orsay La France est une nation reconnue comme pionnière de la lumière intense, en raison de ses chercheurs (dont un prix Nobel, Gérard Mourou) et de son tissu industriel unique au monde. Paris Saclay est au cœur de cette thématique. Sophie Kazamias présentera les grandeurs physiques pertinentes de cette physique de l’extrême, en termes de durée et de puissance notamment. Elle expliquera ce qui a permis le décollage de cette thématique et donnera un panorama des applications développées dans les laboratoires de l’université Paris-Saclay : sources de lumière ultra courtes, faisceaux de particules accélérés sur des distances ultra compactes, expériences de physique fondamentale. Inscription gratuite OBLIGATOIRE

https://www.ville-gif.fr/8-10565/agenda/fiche/jeudi-de-la-recherche-la-lumiere-intense-et-ses-applications.htm

