Fête de la Science au Laboratoire de Physique des 2 Infinis Joliot-Curie (IJCLAB) IJCLab batiment 200, 9 octobre 2022, Gif-sur-Yvette. Fête de la Science au Laboratoire de Physique des 2 Infinis Joliot-Curie (IJCLAB) Dimanche 9 octobre, 13h30 IJCLab batiment 200 Participez à des expériences et visitez des plateformes de recherche ! IJCLab batiment 200 Université Paris-Saclay Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France Bât. 200 Programmation avec robot MBot Explorer et carte Micro:Bit. Cryogénie, lévitation et supraconductivité. Autour du vide et microscopie. La chaîne CMS : Conception des cartes électroniques pour les expériences de physique des particules et démonstration du process de câblage pour les Composants Montés en Surface (CMS). 10 pers. max à 14h-15h-16h-17h. Tout sur le neutrino : explications en direct. Bât. 201, porte 2 Visite de la plateforme Andromède. Séances de 8 pers. max Bât. 108 Microscopies et accélérateurs, électrostatique, magnétisme et des surprises sur la plateforme JANNUS-SCALP !

2022-10-09T13:30:00+02:00

2022-10-09T17:30:00+02:00 IJCLab

Lieu IJCLab batiment 200 Adresse Université Paris-Saclay Campus Urbain de Paris-Saclay Ville Gif-sur-Yvette

