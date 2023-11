À chacun son processeur maison ! IJCLab Auditorium Irène Joliot-Curie Orsay, 12 décembre 2023, Orsay.

À chacun son processeur maison ! Mardi 12 décembre, 13h00 IJCLab Auditorium Irène Joliot-Curie

Un FPGA est une sorte de « glaise électronique », qu’on peut modeler à sa guise pour créer n’importe quel circuit logique (microprocesseur, pilote de périphérique, controleur de SDRAM, générateur de signal vidéo, console des années 90, DSP, …). Autrefois réservée à un public averti (et fortuné), cette technologie se démocratise de plus en plus, grâce à différentes évolutions :

le prix du matériel (à partir de quelques dizaines d’Euros)

les outils Open-Source de Claire Wolf (yosys et nextpnr)

le standard ouvert Risc-V (pour ceux qui ont besoin d’intégrer un micro-processeur dans leur design)

Dans ce séminaire, Bruno Levy nous montrera les premières étapes pour démarrer, et des pointeurs pour aller plus loin, de la simple LED qui clignotte jusqu’à un micro-processeur « FemtoRV » pipeliné capable de faire tourner DOOM. Les fichiers sources et les explications sont disponibles ici.

Cette rencontre est organisée par le Réseau LoOPS. Elle se tiendra à l’Auditorium Irène Joliot-Curie, bâtiment 100 d’IJCLab, de 13h à 14h. Si vous venez en RER, sortez en fin de quai. L’entrée se fera en contrebas du bâtiment 100, côté parking.

IJCLab Auditorium Irène Joliot-Curie Orsay 91400

Bruno Levy