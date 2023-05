III Julien Signolet & Mathias Durand Collège des Bernardins, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

« III », installation et performance.

Avec :

Paul Schneiter : Diffusion sonore

Hélène Escriva : Euphonium

Maxime Fleau : Clarinette / Contretenor

Nora Horvath : Danse

Valentin Mussou : Violoncelle

Sebastien Pittet : Contrebasse

Mathias Durand : Chant / Guitare

Heikel Mlouka : Chant

Les visiteurs seront guidés par la lumière depuis la nef vers l’installation « III » de Julien Signolet, plongés dans une expérience musicale immersive, réalisée en live par Mathias Durand. L’objet de cette installation est de donner à sentir, à travers une trinité visuelle et sonore, la quiétude de l’instant présent. Elle invite le visiteur à la contemplation et dans l’intériorité à interroger le réel par un jeu de réflexion.

En partenariat avec le Géant des Beaux-Arts, Tartaix, Akoustik arts, Vanzi Alabastri et So What & Co.

Collège des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris

Contact : https://www.collegedesbernardins.fr/ https://www.facebook.com/CollegedesBernardins https://www.facebook.com/CollegedesBernardins

Julien Signolet III