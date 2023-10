Pourquoi la grossesse et l’accouchement sont-ils encore si mortels ? IHES Bures-sur-Yvette, 10 novembre 2023, Bures-sur-Yvette.

Pourquoi la grossesse et l’accouchement sont-ils encore si mortels ? Vendredi 10 novembre, 17h30 IHES Entrée libre sur inscription

Selon un rapport récent de l’OMS, une femme meurt pendant l’accouchement toutes les deux minutes, soit un total de 287 000 femmes par an.

Mais pourquoi, près de 30 ans après la Déclaraton de Beijing, la santé mondiale échoue-t-elle pour les femmes et les filles ? Qu’est-ce qui empêche les gouvernements et les institutons de respecter leurs engagements ?

Un changement radical est nécessaire et pour cela nous devons d’abord comprendre les suprémates et les pouvoirs à l’œuvre et la dynamique dans laquelle ils opèrent qui empêchent les progrès de contnuer.

Marleen Temmerman présentera les causes de la mortalité maternelle dans le monde et les clés possibles pour y remédier.

IHES 35, route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Montjay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ihes.fr/amisihes_10novembre/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T17:30:00+01:00 – 2023-11-10T19:00:00+01:00

Médecine obstétrique

IHES