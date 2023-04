L’IHES célèbre les mathématiciennes IHES Bures-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette

L’IHES célèbre les mathématiciennes IHES, 9 mai 2023, Bures-sur-Yvette. L’IHES célèbre les mathématiciennes Mardi 9 mai, 17h00 IHES Evénement gratuit À l’occasion de la journée internationale des femmes en mathématiques, dans le cadre de l’initiative « May12 », l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques célèbre les mathématiciennes avec un événement grand public. Nathalie Ayi, maître de conférences au Laboratoire Jacques-Louis Lions (CNRS/Sorbonne Université), donnera un exposé, suivi par un échange avec Tina Nikoukhah, chercheuse post-doctorale au Centre Borelli, ENS Paris-Saclay. Les participants pourront visiter sur place l’exposition « Mathématiques, informatique… avec elles ! », réalisée par l’association femmes et mathématiques. La conférence sera suivie d’un cocktail. Cet événement est organisé en partenariat avec la Fondation Mathématique Jacques Hadamard. IHES 35, route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Montjay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indico.math.cnrs.fr/event/9659/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

