Marcilhac-sur-Célé Figeac Spéléo Club – Organisation JNS dans le Lot igue du facteur – Lot Marcilhac-sur-Célé, 8 octobre 2023, Marcilhac-sur-Célé. Figeac Spéléo Club – Organisation JNS dans le Lot Dimanche 8 octobre, 09h00 igue du facteur – Lot Accès gratuit A l’occasion des Journées Nationales de Spéléologie, le club FIGEAC SPELEO CLUB organise le dimanche 08 Octobre, une journée de découverte à la grotte du facteur. Elle se situe au Nord-Ouest de Marcilhac-sur-Célé dans le Lot.

Cette grotte permettra de découvrir certains aspects de la spéléologie comme la descente en rappel ( Note: une échelle sera présente en parallèle ), un peu de ramping ( progression à « quatre pattes » ), découverte de salles avec des concrétions de diverses formes. bref, un bon moment.

Un parking à proximité sera indiqué par fléchage.

Réservation obligatoire ( voir coordonnées ) car places limitées par créneau horaire, du fait du nombre d’équipements disponibles comme le casque, harnais, longes.

Sans RdV, risque de ne pas pouvoir accéder à la grotte. igue du facteur – Lot Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « eric31lag@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 79 15 33 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:30:00+02:00

