Soutenance de thèse de Fazal MUHAMMAD IGR-IAE Rennes Rennes, 11 décembre 2023, Rennes.

Soutenance de thèse de Fazal MUHAMMAD Lundi 11 décembre, 14h00 IGR-IAE Rennes

M. Fazal MUHAMMAD – Pôle Organisations, Réseaux, Numérique du CREM

Thème de recherche : « Three Essays on Bank Income Smoothing and ESG Performance: Evidence from OECD Banks »

Sous la direction de Jean-Laurent Viviani

Composition du jury :

AROURI Mohamed, Professeur des Universités, Université de Nice – France

AZIZ Saqib, Maître de conférences, Rennes School of Business – France

DEFFAIN CRAPSKY Catherine, Professeur des Universités, Université d’Angers – France

VIVIANI Jean-Laurent, Professeur des Universités, Université de Rennes – France

ZEDEK Nadia-Saghi, Maïtre de conférences, Université de Rennes – France

La soutenance est ouverte au public.

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T14:00:00+01:00 – 2023-12-11T17:00:00+01:00

soutenance thèse