Soutenance de thèse en Sciences de Gestion de Monsieur Hoang Hiep NGUYEN IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Soutenance de thèse en Sciences de Gestion de Monsieur Hoang Hiep NGUYEN IGR-IAE Rennes Rennes, 4 décembre 2023, Rennes. Soutenance de thèse en Sciences de Gestion de Monsieur Hoang Hiep NGUYEN Lundi 4 décembre, 14h00 IGR-IAE Rennes Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes Monsieur Hoang Hiep NGUYEN (Pôle ORN – Organisations, Réseaux, Numérique) Thème de recherche : « Bankruptcy prediction using machine learning techniques » Sous la direction de Jean-Laurent Viviani. Composition du jury : LEVRATTO Nadine, Professeure, Directrice de recherche, EconomiX, UMR 7235, Université Paris Nanterre, Paris, France

STEF Nicolae, Professeur associé, Burgundy School of Business, Dijon, France

NAMUR Dominique, Professeur, Université Paris Sorbonne Nord, Villetaneuse, France

VIVIANI Jean-Laurent, Professeur, IGR-IAE Rennes, Université de Rennes

BEN JASEUR Sami, Professeur associé, ESDES Business School, Université Catholique de Lyon IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T14:00:00+01:00 – 2023-12-04T16:00:00+01:00

2023-12-04T14:00:00+01:00 – 2023-12-04T16:00:00+01:00 soutenance thèse CREM-LG Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu IGR-IAE Rennes Adresse 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville IGR-IAE Rennes Rennes latitude longitude 48.117824;-1.668869

IGR-IAE Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/