Rennes [Séminaire Eat and Think] Rencontre avec l’éditeur en chef de la revue « Management International » IGR-IAE Rennes Rennes, 20 octobre 2023, Rennes. [Séminaire Eat and Think] Rencontre avec l’éditeur en chef de la revue « Management International » Vendredi 20 octobre, 12h30 IGR-IAE Rennes via Zoom Franck BARES, professeur à HEC Montréal et éditeur en chef de la revue « Management International » fera une intervention selon le plan ci-dessous :

1. Quelques mots sur son parcours

2. La « vie d’un rédacteur en chef` » (ou l’absence de vie)

3. La revue Mi : son esprit, son histoire, sa ligne éditoriale/ses indicateurs clés

4. Quelques « conseils » avant de soumettre : illustration à partir d’un jeune chercheur Arthur La rencontre se fera en distanciel via Zoom uniquement. IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « souleymane.laminou-abdou@univ-rennes.fr »}] https://crem.univ-rennes1.fr/seminaires-ligr-iae-de-rennes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T12:30:00+02:00 – 2023-10-20T13:30:00+02:00

