[Séminaire Eat and Think] Séminaire de rentrée IGR-IAE Rennes Rennes, 22 septembre 2023, Rennes.

Nos deux nouveaux collègues Dr. Hajar HILALI, et Dr. Rebecca DICKASON, Maîtresses de conférences à l’IGR-IAE Rennes nous présenteront leurs travaux de recherche sur les thèmes suivants :

Rebecca DICKASON

De l’autre côté du miroir : une approche des organisations, des individus et du management au prisme des émotions, des transitions et des transformations.

Résumé : Repositionnant l’individu au cœur des dynamiques organisationnelles et managériales, cette présentation met en regard plusieurs travaux de recherche. Ceci afin de tracer le cheminement de réflexions mettant en tension intériorité, injonctions et disjonctions dans un contexte de changements ponctuels ou non, d’ampleur variable. Se dessinent alors des préoccupations transversales relatives au rapport au temps et à l’espace, tant au niveau des individus que des équipes. Proximité, distance, interfaces… sont autant de « paramètres » qui modulent l’expérience organisationnelle et les émotions au travail, elles-mêmes nourries par des composantes relationnelles et interactionnelles.

Hajar HILALI

Modèles et outils d’aide à la décision pour un meilleur pilotage des flux logistiques

Résumé : Dans un premier temps, je présenterai les modèles développés dans le cadre de ma thèse en collaboration avec un leader du secteur minier. Ensuite, je vous présenterai l’outil d’aide à la décision conçu pour évaluer la probabilité de respect des délais clients, cet outil a été développé dans le cadre de la chaire Supply Chain Management de CentraleSupélec en partenariat avec une entreprise aéronautique de premier plan

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T12:30:00+02:00 – 2023-09-22T14:00:00+02:00

recherche séminaire

CREM