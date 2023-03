La peur de l’échec entrepreneurial en période de crise COVID-19 : Antécédents, dimensions et conséquences IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La peur de l’échec entrepreneurial en période de crise COVID-19 : Antécédents, dimensions et conséquences IGR-IAE Rennes, 12 avril 2023, Rennes. La peur de l’échec entrepreneurial en période de crise COVID-19 : Antécédents, dimensions et conséquences Mercredi 12 avril, 10h00 IGR-IAE Rennes Programme de la journée 10h-10h30 : café d’accueil 10h30-12h : présentations des articles Understanding the process of entrepreneurial fear of failure in the context of the COVID-19 crisis: A qualitative study (Nabil Khelil, Rozenn Perrigot, Anna Watson) Identifying the forms, antecedents and consequences of the entrepreneurial fear of failure in context of the COVID-19 crisis: A quantitative study (Nabil Khelil, Rozenn Perrigot, Anna Watson) Examining the social support received by the entrepreneurs in the context of the COVID-19 crisis: A qualitative study (Maria Jell-Ojobor, Rozenn Perrigot, Anna Watson, Corentin Le Bot) 12h-14h : déjeuner 14h-15h30 : discussion autour des résultats du programme de recherche Journée d’étude organisée dans le cadre du contrat de recherche ANR-COVENTFOF. Contact : Rozenn PERRIGOT IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « rozenn.perrigot@univ-rennes.fr »}] [{« link »: « https://ged.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/7c6c0457-9ace-4ddc-b7e4-84a967d4c0e0 »}, {« link »: « https://crem.univ-rennes.fr/anr-resilience-covid-19 »}, {« link »: « https://crem.univ-rennes.fr/interlocuteurs/rozenn-perrigot »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

