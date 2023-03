[Séminaire Eat and Think] Organisons l’alternative ! Pratiques de gestion pour une transition écologique et sociale IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

[Séminaire Eat and Think] Organisons l’alternative ! Pratiques de gestion pour une transition écologique et sociale IGR-IAE Rennes, 4 avril 2023, Rennes. [Séminaire Eat and Think] Organisons l’alternative ! Pratiques de gestion pour une transition écologique et sociale Mardi 4 avril, 12h30 IGR-IAE Rennes Via Zoom Bénédicte VIDAILLET, Professeur des Universités à l’Université Paris-Est Créteil et Fabien HILDWEIN, Maître de conférences en sciences de gestion à l’université Paris 13 (Université Sorbonne Paris Nord), nous présenteront leur ouvrage qu’ils coordonnent avec Amina BEJI-BECHEUR, Professeur des Universités à l’IAE Gustave Eiffel : Organisons l’alternative ! Pratiques de gestion pour une transition écologique et sociale, Éditions EMS Soucieuses de contribuer à une société plus démocratique et écologique, un nombre grandissant d’organisations repensent le travail, la coopération, la consommation et leurs actes concrets de gestion. Elles expérimentent et ouvrent de nouvelles voies. Mais comment organiser l’alternative ? Comment matérialiser l’idée d’une entreprise sociale et inclusive dans les outils et les actes de gestion concrets ? Quels sont les changements institutionnels et structurels nécessaires pour que les pratiques évoluent ? C’est à ces questions que répond l’ouvrage qui sera présenté et qui propose d’entrer dans la « cuisine » de la gestion des organisations alternatives. Vous trouverez également la présentation complète du livre ainsi qu’une présentation de leurs profils dans le lien suivant:

https://www.editions-ems.fr/boutique/organisons-lalternative/ IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « thi-le-hoa.vo@univ-rennes1.fr »}] [{« link »: « https://www.editions-ems.fr/boutique/organisons-lalternative/ »}] https://crem.univ-rennes1.fr/seminaires-ligr-iae-de-rennes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

