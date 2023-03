Concours d’éloquence inter-IAE 2023 IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Concours d’éloquence inter-IAE 2023 IGR-IAE Rennes, 18 mars 2023, Rennes. Concours d’éloquence inter-IAE 2023 Samedi 18 mars, 09h00 IGR-IAE Rennes Pour cette seconde édition, l’IGR-IAE Rennes a de nouveau le plaisir d’accueillir le concours d’éloquence inter-IAE et les 9 IAE participants, initié et organisé par le BDA, le 18 mars 2023 à partir de 9h00. La journée a pour objectif de réunir l’ensemble des IAE autour de valeurs communes : l’engagement, l’envie de se révéler, le dépassement de soi… Les participants : IAE Lille, IAE Perpignan, IAE Nice (Graduate School of Management), IAE Nantes, IAE Tours Val de Loire, IAE Saint-Etienne, IAE La Rochelle – École Universitaire de Management, IAE Lyon. IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.igr.univ-rennes.fr/fr/concours-deloquence-inter-iae-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

