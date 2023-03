Journée Ressources Plus 2023 IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Journée Ressources Plus 2023 IGR-IAE Rennes, 17 mars 2023, Rennes. Journée Ressources Plus 2023 Vendredi 17 mars, 13h30 IGR-IAE Rennes Journée Ressources Plus 2023 Pour cette 28ème édition de la Journée Ressources Plus, l’association Ressources Plus aura le plaisir de vous accueillir au sein des locaux de l’IGR IAE Rennes en amphithéâtre 2, le vendredi 17 mars 2023 à partir de 13h30. L’événement portera sur le thème de l’authenticité des pratiques sociales de RSE. Attention, le nombre de places est limité ! Plus d’informations : https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/journee-ressources-plus-2023/ IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://lnkd.in/ed7dj7Fx »}] [{« link »: « https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/journee-ressources-plus-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T13:30:00+01:00 – 2023-03-17T18:00:00+01:00

2023-03-17T13:30:00+01:00 – 2023-03-17T18:00:00+01:00 ressources plus igr-iae-rennes Association Ressources Plus IGR-IAE Rennes

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu IGR-IAE Rennes Adresse 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville IGR-IAE Rennes Rennes

IGR-IAE Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Journée Ressources Plus 2023 IGR-IAE Rennes 2023-03-17 was last modified: by Journée Ressources Plus 2023 IGR-IAE Rennes IGR-IAE Rennes 17 mars 2023 IGR-IAE Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine