Séminaire doctoral SIGMA IGR-IAE Rennes, 3 mars 2023, Rennes.

Séminaire doctoral SIGMA Vendredi 3 mars, 12h30 IGR-IAE Rennes

Salle 205, Espace Recherche

L’association SIGMA des doctorants du CREM à l’IGR organise un séminaire doctoral.

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dans un format de séminaire classique, deux doctorantes en 2ème année vont présenter leur thèse pendant 20 minutes. Chaque présentation sera suivie d’un temps d’échanges d’une vingtaine de minutes avec un jury d’enseignants-chercheurs.

Programme

12h15 – 12h30 : Mot d’accueil

12h30 – 13h15 : Joanna TAHTOUH

The impact of ESMA’s recommendation on the quality of the alternative performance measures. Sous la direction de Dr. Gaëlle LENORMAND et Pr. Lionel TOUCHAIS.

13h15 – 14h00 : Marie CELLOU

How do investors react to climate news? The influence of public attention. Sous la direction de Pr. Hélène RAINELLI-WEISS.

Jury : Dr. Souleymane LAMINOU-ABDOU, Pr. Franck MORAUX et Pr. Aurélien RAGAIGNE.



