[Association SIGMA] Atelier CV IGR-IAE Rennes, 24 janvier 2023, Rennes. [Association SIGMA] Atelier CV Mardi 24 janvier 2023, 12h00 IGR-IAE Rennes L’association des doctorants de l’IGR-IAE Rennes organise un atelier CV. IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne D’abord un jury d’enseignants-chercheurs de différentes disciplines présente les règles et bonnes pratiques pour préparer le CV de jeune chercheur. Ensuite, deux ou trois CV de doctorants sont commentés afin de mettre en avant les points forts et les axes d’amélioration.

Chaque présentation sera suivie d’une phase d’échanges avec le jury.

